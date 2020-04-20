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Евролига отложит объявление обладателей уайлд-кард

Баскетбол
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Точная дата пока неизвестна

Евролига отложит объявление обладателей уайлд-кард
Новина українською

Баскетбольная Евролига объявит обладателей уайлд-кард на следующий сезон позже обычного из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"Объявление уайлд-кард может произойти позже, чем в прошлом году, мы обычно объявляли команды до конца июня. Но, учитывая текущую ситуацию, этот процесс может быть отложен из-за позднего завершения сезона. При этом имена клубов — обладателей уайлд-кард не будут оглашаться до окончания нынешнего сезона", — приводит заявление пресс-службы Евролиги ТАСС.

Розыгрыш регулярного чемпионата Евролиги был остановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Евролига
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