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Майка Джордана была продана за 216 тысяч долларов

Баскетбол
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В ней он выступал на Олимпиаде 1992 года

Майка Джордана была продана за 216 тысяч долларов
Новина українською

Игровая майка легенды Национальной баскетбольной ассоциации и клуба "Чикаго Буллз" Майкла Джордана с его автографом была продана за $ 216 тыс. Об этом сообщает Clutch Points.

В этой майке Джордан выступал в составе сборной США, получившей прозвище "Дрим Тим", на Олимпийских играх 1992 года. Тогда сборная США завоевала золотую медаль соревнований.

Начальная цена майки на аукционе составляла $ 25 тыс.

Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет. 19 апреля на экраны вышел документальный фильм, посвящённый Джордану. Картина называется The Last Dance.

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В статье: Майкл Джордан
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