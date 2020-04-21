Легенда НБА высказался за отмену сезона

Сезон в НБА был приостановлен 12 марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера. На данный момент неизвестно, когда лига возобновит розыгрыш чемпионата.

"Как бывший игрок, я бы высказался за отмену сезона. Слишком многое придется сделать, чтобы возобновить его", - говорит Макгрэйди.

В НБА рассматривают вариант, при котором концовка сезона будет доиграна без болельщиков в одном из городов США. Приоритетным вариантом называется Лас-Вегас.

Ранее UA-Футбол вспоминал, как Макгрэйди набрал 13 очков за 35 секунд.