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Легенда НБА высказался за отмену сезона

Баскетбол
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Мнение Трэйси Макгрэйди.

Легенда НБА высказался за отмену сезона
Новина українською

Сезон в НБА был приостановлен 12 марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера. На данный момент неизвестно, когда лига возобновит розыгрыш чемпионата.

"Как бывший игрок, я бы высказался за отмену сезона. Слишком многое придется сделать, чтобы возобновить его", - говорит Макгрэйди.

В НБА рассматривают вариант, при котором концовка сезона будет доиграна без болельщиков в одном из городов США. Приоритетным вариантом называется Лас-Вегас.

Ранее UA-Футбол вспоминал, как Макгрэйди набрал 13 очков за 35 секунд.

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В статье: НБА коронавирус
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