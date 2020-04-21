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Майкл Джордан пожертвует выручку от документального фильма на благотворительность

Баскетбол
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Выручка составит около $ 3—4 миллионов

Майкл Джордан пожертвует выручку от документального фильма на благотворительность
Новина українською

Легендарный баскетболист Майкл Джордан направит несколько миллионов долларов на благотворительность. В частности, экс-игрок "Чикаго Буллз" направит на благотворительные цели всю выручку от документального фильма Last Dance, сообщает The Forbes.

В минувшие выходные ESPN показал первые серии фильма. Они установили рекорд телеканала по количеству зрителей для документальных фильмов. Предполагается, что выручка от Last Dance составит около $ 3—4 млн.

Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет. Практически всю карьеру Джордан провёл в "Чикаго Буллз", лишь перед завершением он выступал за "Вашингтон Уизардс", но этот период продлился лишь один сезон.

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В статье: Майкл Джордан
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