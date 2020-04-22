Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Делаем зарядку вместе с форвардом сборной Украины. ВИДЕО
Комплекс утренних упражнений от Максима Пустозвонова.
Как правильно проводить утро Пустозвонов показал в рамках программы Run Ukraine.
Напомним, чемпионат Украины по баскетболу в марте был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Победителем Суперлиги стал БК Днепр.
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