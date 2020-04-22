Семьи погибших вместе с Брайантом подали в суд на вертолетную компанию

Как сообщает The Associated Press, члены семей четырех жертв крушения вертолета, в котором погибли девять человек, включая легенду НБА Коби Брайанта, присоединились к иску вдовы баскетболиста, которая в конце февраля подала в суд на компанию lsland Express Helicopters и Island Express Holding.

Вслед за семьей Брайанта добиваться правды в суде решили дети бывшего тренера по бейсболу Джона Альтобелли, а также муж и дети Кристины Маузер.

Вертолет с Коби Брайантом на борту разбился 26 января в Калабасасе (Калифорния). Одной из жертв авиакатастрофы стала 13-летняя дочь легенды Лейкерс.