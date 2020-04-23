Детройт пожертвовал 250 тысяч долларов на поддержку медработников клуба

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Детройт Пистонс" пожертвовал $ 250 тыс. на поддержку медицинских работников города Детройт, сообщает пресс-служба команды. Руководство клуба перечислило денежные средства в фонд борьбы с коронавирусной инфекцией штата Мичиган.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в НБА приостановлен на неопределённый срок. Решение о приостановке всех матчей было принято после того, как опасное заболевание было диагностировано у центрового "Юты Джаз" Руди Гобера. Француз уже выздоровел.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).