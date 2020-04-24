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80 вещей Коби Брайанта выставлены на аукцион

Баскетбол
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Самые дорогие - кроссовки

80 вещей Коби Брайанта выставлены на аукцион
Новина українською

На онлайн-аукцион Goldin Auctions была выставлена коллекцию ценных вещей бывшего игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта, который погиб в результате крушения вертолёта.

Аукцион завершится 16 мая. На нём представлено более 80 предметов, включая кроссовки, майку и золотой перстень, который Брайант получил за победу на Олимпийских играх 2012 года.

Пока самым дорогим лотом являются именные кроссовки аdidas, в которых Брайант играл в решающем матче финала 2001 года с "Филадельфией Сиксерс". Их можно приобрести за $ 28 тыс.

В 2013 году Goldin Auctions уже выставлял на продажу предметы Брайанта. Тогда на аукцион выставили вещи, которые были приобретены у матери спортсмена. На этот раз на аукцион выставили предметы, приобретённые из частных коллекций, а не у родителей Коби.

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В статье: Коби Брайант
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