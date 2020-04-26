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НБА позволит открыть командам тренировочные базы с 1 мая
Хорошие новости из-за океана
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации планирует разрешить командам открыть тренировочные базы уже с 1 мая.
Правда для этого должны быть выполнены два условия. Первое - местные власти каждого штата должны ослабить карантинные меры. Второе - тренироваться там можно будет только индивидуально, групповые занятия продолжают быть запрещены.
Напомним, что ранее в Формуле-1 продлили карантин.
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