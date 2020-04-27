В Чикаго определились с новым генеральным менеджером

Новым генеральным менеджером Чикаго стал бывший вице-президент Филадельфии Марк Эверсли, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

На новом посту Эверсли заменит Джона Пэксона и Гара Формана, которые ранее были освобождены от занимаемых должностей по решению президента клуба Майкла Рейнсдорфа.

Эверсли помимо Филадельфии в НБА работал в Вашингтоне и Торонто. Также у нового генерального менеджера Буллз есть 10-летний опыт сотрудничества с компанией Nike.

Чикаго Буллз в чемпионате 2019-2020 с показателем 22-43 занимает 11-е место в Восточной конференции и не претендует на попадание в зону плей-офф.