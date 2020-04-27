Перспективного американца баскетболиста обвиняют в убийстве

Как сообщает TalkBasket, бывший защитник Тьюлейна Тешон Хайтауэр обвиняется в убийстве. Американец 18 апреля выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

Хайтауэра подозревают по делу о смерти 24-летнего Деванте Энтони Лонга, который скончался в больнице после получения огнестрельного ранения. Преступление было совершено 8 апреля.

Накануне Хайтауэра взяли под арест без возможности выхода под залог. Баскетболиста обвиняют в нападении и незаконном владении огнестрельным оружием.

Тешон Хайтауэр в последнем сезоне на студенческом уровне в среднем за игру набирал по 15,9 очка, 4,6 подбора и 2,4 передачи.