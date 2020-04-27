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Перспективного американца баскетболиста обвиняют в убийстве

Баскетбол
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Тюрьма вместо НБА?

Перспективного американца баскетболиста обвиняют в убийстве
Новина українською

Как сообщает TalkBasket, бывший защитник Тьюлейна Тешон Хайтауэр обвиняется в убийстве. Американец 18 апреля выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

Хайтауэра подозревают по делу о смерти 24-летнего Деванте Энтони Лонга, который скончался в больнице после получения огнестрельного ранения. Преступление было совершено 8 апреля.

Накануне Хайтауэра взяли под арест без возможности выхода под залог. Баскетболиста обвиняют в нападении и незаконном владении огнестрельным оружием.

Тешон Хайтауэр в последнем сезоне на студенческом уровне в среднем за игру набирал по 15,9 очка, 4,6 подбора и 2,4 передачи.

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В статье: баскетбол НБА
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