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Экс-игрок НБА потерял семью из-за коронавируса

Баскетбол
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Двойная трагедия в жизни Себастьяна Телфэйра.

Экс-игрок НБА потерял семью из-за коронавируса
Новина українською

Накануне мать Телфэйра Эрика в возрасте 64 лет умерла от COVID-19. Несколько недель назад по той же причине скончался старший брат баскетболиста.

Телфэйр в НБА с 2004 по 2014 года поиграл в восьми клубах. В среднем за игру американский разыгрывающий набирал по 7,4 очка и 3,5 передачи.

Отметим, что в августе 2019 года Телфэйра приговорили к 3,5 годам тюрьмы за хранение оружия. Позже баскетболиста выпустили на свободу под залог.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Олимпиаду в Токио отменят, если мир не победит коронавирус в 2021 году.

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В статье: НБА коронавирус
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