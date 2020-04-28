Экс-игрок НБА потерял семью из-за коронавируса

Накануне мать Телфэйра Эрика в возрасте 64 лет умерла от COVID-19. Несколько недель назад по той же причине скончался старший брат баскетболиста.

Телфэйр в НБА с 2004 по 2014 года поиграл в восьми клубах. В среднем за игру американский разыгрывающий набирал по 7,4 очка и 3,5 передачи.

Отметим, что в августе 2019 года Телфэйра приговорили к 3,5 годам тюрьмы за хранение оружия. Позже баскетболиста выпустили на свободу под залог.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Олимпиаду в Токио отменят, если мир не победит коронавирус в 2021 году.