Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс пошутил по поводу выпавших волос члена Зала славы НБА Шакила О'Нила.

Легендарный Шак опубликовал две своих фотографии рядом, написав: "Чёрт возьми, как я мог потерять так много волос". Под снимком он оставил комментарий, что ему очень хочется вернуть свою причёску обратно.

Джеймс отреагировал на пост О’Нила и пошутил: "После каждого промаха с линии один волос выпадал".