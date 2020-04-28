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Леброн пошутил по поводу выпавших волос Шакила О'Нила

Баскетбол
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И даже назвал причину выпадения волос

Леброн пошутил по поводу выпавших волос Шакила О'Нила
Новина українською

Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс пошутил по поводу выпавших волос члена Зала славы НБА Шакила О'Нила.

Легендарный Шак опубликовал две своих фотографии рядом, написав: "Чёрт возьми, как я мог потерять так много волос". Под снимком он оставил комментарий, что ему очень хочется вернуть свою причёску обратно.

Джеймс отреагировал на пост О’Нила и пошутил: "После каждого промаха с линии один волос выпадал".

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В статье: ЛеБрон Джеймс О`Нил Шакил Шакил О'Нил
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