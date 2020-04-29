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Украинский форвард примет участие в драфте НБА
Игрок Химика представит страну на ярмарке талантов.
Как сообщает официальный сайт НБА, Андрей Войналович вошел в список из 42 зарубежных игроков, которые выставили свои кандидатуры на ежегодный драфт.
Войналович по итогам прошлого сезона был признан лучшим молодым игроком Суперлиги.
В регулярном чемпионате Суперлиги форвард Химика провел 24 матча, набирая в среднем за игру по 7,9 очка, 4,0 подбора и 1,7 передачи.
Также Войналович возглавил рейтинг самых эффективных игроков клуба из Южного – за 28 минут 20-летний форвард в среднем набирал по 11,0 балла.
Драфт НБА 2020 года планировался на 25 июня, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие будет перенесено на неопределенный срок.