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Украинский форвард примет участие в драфте НБА

Баскетбол
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Игрок Химика представит страну на ярмарке талантов.

Украинский форвард примет участие в драфте НБА
Новина українською

Как сообщает официальный сайт НБА, Андрей Войналович вошел в список из 42 зарубежных игроков, которые выставили свои кандидатуры на ежегодный драфт.

Войналович по итогам прошлого сезона был признан лучшим молодым игроком Суперлиги.

В регулярном чемпионате Суперлиги форвард Химика провел 24 матча, набирая в среднем за игру по 7,9 очка, 4,0 подбора и 1,7 передачи.

Также Войналович возглавил рейтинг самых эффективных игроков клуба из Южного – за 28 минут 20-летний форвард в среднем набирал по 11,0 балла.

Драфт НБА 2020 года планировался на 25 июня, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие будет перенесено на неопределенный срок.

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В статье: НБА БК Химик (Южный) драфт НБА
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