Главный тренер команды НБА "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр сравнил опыт работы в "Голден Стэйт" и "Чикаго Буллз", отметив, что в них есть много общего.

"Опыт очень похож. Особенно после подписания контракта с Кевином Дюрантом, когда у нас появлось много талантливых игроков в первой пятёрке. Куда бы мы ни пошли, с нами находились люди", — приводит слова Керра NBС.

Напомним, "Чикаго Буллз" являлся неизменным чемпионом НБА с 1996 по 1998 год. После завершения сезона-1997/1998 команду покинул Скотти Пиппен, Денис Родман перешёл в "Лос-Анджелес Лейкерс", а Майкл Джордан в условиях затянувшегося локаута объявил о завершении карьеры. Керр выиграл с "Чикаго" три титула.

В нынешнем сезоне на момент его приостановки "Голден Стэйт" занимал последнее место в конференции.