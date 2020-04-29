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Украинская баскетболистка возглавила символическую сборную Евролиги
Ягупова победила по итогам голосования болельщиков, тренеров и СМИ
Капитан женской сборной Украины Алина Ягупова попала в символическую сборную сезона Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.
Также в сборную попала баскетболистка "Фенербахче" Сесилия Зандаласини, Алиса Томас из чешской УСК, Эмма Миссеман из УГМК и Сандрин Груда из итальянской "Фамила Скио".
Отметим, что Ягупова стала самой результативной баскетболисткой в текущем сезоне Евролиги – 21,3 очка за игру. Также она делает по 5,7 подбора и отдает 5,5 передачи за поединок.
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