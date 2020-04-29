Украинская баскетболистка возглавила символическую сборную Евролиги

Капитан женской сборной Украины Алина Ягупова попала в символическую сборную сезона Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

Также в сборную попала баскетболистка "Фенербахче" Сесилия Зандаласини, Алиса Томас из чешской УСК, Эмма Миссеман из УГМК и Сандрин Груда из итальянской "Фамила Скио".

Отметим, что Ягупова стала самой результативной баскетболисткой в текущем сезоне Евролиги – 21,3 очка за игру. Также она делает по 5,7 подбора и отдает 5,5 передачи за поединок.