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Сезон в НБА могут доиграть в Орландо
Новый вариант возобновления баскетбола.
Как сообщает Bleacher Report, НБА может возобновить сезон во «Всемирном центре отдыха Уолта Диснея» в Орландо. «Диснейуорлд» площадью около 100 км² является крупнейшим развлекательным центром в мире.
Вариант с Орландо рассматривается не только по причине обширной инфраструктуры. В этом же районе находится комплекс ESPN Wide World of Sports, который может стать «центром всей баскетбольной деятельности».
Помимо Орландо в НБА для возобновления сезона рассматривают еще две локации – Лас-Вегас и Лос-Анджелес.
Сезон в НБА был приостановлен 12 марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера.
Ранее UA-Футбол сообщал, что в НБА определился чемпион турнира по H-O-R-S-E.