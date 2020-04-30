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Сезон в НБА могут доиграть в Орландо

Баскетбол
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Новый вариант возобновления баскетбола.

Сезон в НБА могут доиграть в Орландо
Новина українською

Как сообщает Bleacher Report, НБА может возобновить сезон во «Всемирном центре отдыха Уолта Диснея» в Орландо. «Диснейуорлд» площадью около 100 км² является крупнейшим развлекательным центром в мире.

Вариант с Орландо рассматривается не только по причине обширной инфраструктуры. В этом же районе находится комплекс ESPN Wide World of Sports, который может стать «центром всей баскетбольной деятельности».

Помимо Орландо в НБА для возобновления сезона рассматривают еще две локации – Лас-Вегас и Лос-Анджелес.

Сезон в НБА был приостановлен 12 марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в НБА определился чемпион турнира по H-O-R-S-E.

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В статье: НБА коронавирус
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