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Украинца могут выставить из Барселоны

Баскетбол
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Будущее Артема Пустового в тумане.

Украинца могут выставить из Барселоны
Новина українською

По информации испанской прессы, Барселона из-за кризиса планирует существенно сократить бюджет на следующий сезон.

Каталонский клуб хочет сократить заявку с 15 до 12 игроков. Ожидается, что под сокращение попадет и украинский центровой Артем Пустовой, который редко попадает в ротацию команды.

Пустовой в сезоне 2019-2020 провел всего шесть матчей. В среднем за игру бывший игрок Химика набирает по 5,4 очка.

Действующий контракт Артема Пустового с Барселоной рассчитан до лета 2021 года.

Ранее Артем Пустовой признался, что дорога в НБА для него уже закрыта.

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В статье: Артем Пустовой БК Барселона
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Источник:
Basket.com.ua
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