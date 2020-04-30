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Украинца могут выставить из Барселоны
Будущее Артема Пустового в тумане.
По информации испанской прессы, Барселона из-за кризиса планирует существенно сократить бюджет на следующий сезон.
Каталонский клуб хочет сократить заявку с 15 до 12 игроков. Ожидается, что под сокращение попадет и украинский центровой Артем Пустовой, который редко попадает в ротацию команды.
Пустовой в сезоне 2019-2020 провел всего шесть матчей. В среднем за игру бывший игрок Химика набирает по 5,4 очка.
Действующий контракт Артема Пустового с Барселоной рассчитан до лета 2021 года.
Ранее Артем Пустовой признался, что дорога в НБА для него уже закрыта.