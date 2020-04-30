Украинца могут выставить из Барселоны

По информации испанской прессы, Барселона из-за кризиса планирует существенно сократить бюджет на следующий сезон.

Каталонский клуб хочет сократить заявку с 15 до 12 игроков. Ожидается, что под сокращение попадет и украинский центровой Артем Пустовой, который редко попадает в ротацию команды.

Пустовой в сезоне 2019-2020 провел всего шесть матчей. В среднем за игру бывший игрок Химика набирает по 5,4 очка.

Действующий контракт Артема Пустового с Барселоной рассчитан до лета 2021 года.

Ранее Артем Пустовой признался, что дорога в НБА для него уже закрыта.