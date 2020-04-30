Чемпион НБА умер в 60-летнего возрасте

На 61-м году жизни умер бывший центровой клубов НБА Марк Макнамара, сообщает официальный сайт лиги.

Причиной смерти американского баскетболиста стали хронические проблемы с сердцем.

Макнамара поиграл в НБА с 1982 по 1991 года. Центровой в составе Филадельфии стал чемпионом лиги в своем дебютном сезоне. Позже в карьере Марка были Сан-Антонио, Канзас Сити, Филадельфия, Лейкерс и Орландо.

Марк Макнамара помимо баскетбола оставил след в кинематографе. Баскетболист был дублером Питера Мейхью, который в киносаге «Звездные войны» играл роль Чубакки.