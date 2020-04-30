  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Чемпион НБА умер в 60-летнего возрасте
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион НБА умер в 60-летнего возрасте

Баскетбол
(1 голосов)

Коронавирус тут не причем.

Чемпион НБА умер в 60-летнего возрасте
Новина українською

На 61-м году жизни умер бывший центровой клубов НБА Марк Макнамара, сообщает официальный сайт лиги.

Причиной смерти американского баскетболиста стали хронические проблемы с сердцем.

Макнамара поиграл в НБА с 1982 по 1991 года. Центровой в составе Филадельфии стал чемпионом лиги в своем дебютном сезоне. Позже в карьере Марка были Сан-Антонио, Канзас Сити, Филадельфия, Лейкерс и Орландо.

Марк Макнамара помимо баскетбола оставил след в кинематографе. Баскетболист был дублером Питера Мейхью, который в киносаге «Звездные войны» играл роль Чубакки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...