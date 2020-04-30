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Руководство некоторых клубов НБА выступает за отмену сезона

Баскетбол
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По их мнению, клубы не смогут получить прибыль

Руководство некоторых клубов НБА выступает за отмену сезона
Новина українською

Руководители нескольких команд Национальной баскетбольной ассоциации и агенты выступают за отмену сезона-2019/2020, сообщает CNBC. По информации источника, владельцы клубов обеспокоены Финансовыми трудностями на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

"Владельцы говорят, что если сезон возобновится, то они не понимают, за счёт чего будет формироваться доход, который будет оправдывать дополнительные расходы на возвращение? Какой именно доход будет поступать?", — приводит слова одного из представителей клубов CNBC.

НБА пока не планирует завершать сезон досрочно. Обсуждается вариант с продолжением чемпионата в Лас-Вегасе или Орландо.

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В статье: НБА
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