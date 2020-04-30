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Евролига планирует доиграть сезон в Афинах, Белграде или Каунасе

Баскетбол
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Лига уже связывалась с представителями Олимпийского стадиона в Афинах

Евролига планирует доиграть сезон в Афинах, Белграде или Каунасе
Новина українською

Руководство баскетбольной Евролиги рассматривает возможность проведения оставшейся части сезона-2019/2020 в Афинах (Греция), Белграде (Сербия) и Каунасе (Литва). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Греческий портал Novasports отмечает, что лига уже связывалась с представителями "Олимпийского стадиона" в Афинах и арены "Мира и дружбы" в Пирее по поводу доступности в период с 4 по 26 июля. Однако, по предварительным оценкам, проведение оставшейся части турнира в этой стране маловероятно из-за текущей ситуации с коронавирусом.

Евролига планирует определиться с судьбой сезона-2019/2020 до 24 мая. Как сообщалось ранее, наиболее вероятный сценарий — доиграть шесть туров регулярного чемпионата и провести "Финал восьми" в одном городе.

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В статье: НБА Евролига
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