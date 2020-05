Ягупова признана самым ценным игроком Евролиги

Алина Ягупова в голосовании за MVP Евролиги заняла первое место у представителей СМИ и болельщиков, а среди тренеров уступила только Алиссе Томас из УСК Прага. В итоговом протоколе Ягупова стала первой, а Томас разделила второе место с Эммой Миссеман из российского УГМК.

Congratulations to Alina Iagupova of @fbkadinbasket on being named #EuroLeagueWomen MVP



