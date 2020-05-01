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Игроки Фенербахче не получают зарплату уже 5 месяцев

Баскетбол
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Клуб обратился за помощью в профсоюз Евролиги

Игроки Фенербахче не получают зарплату уже 5 месяцев
Новина українською

Игроки баскетбольного клуба "Фенербахче" не получают зарплату с декабря минувшего года, сообщает Sportando со ссылкой на греческие СМИ.

Как пишет источник, игроки уже обратились за помощью в профсоюз Евролиги, но там отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу.

Напомним, впервые о финансовой нестабильности в "Фенербахче" заговорили достаточно давно, когда в Турции рекордно обвалилась национальная валюта. Нынешний кризис, связанный с пандемией коронавируса, также отрицательно сказывается на финансовых возможностях всех клубов Евролиги.

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В статье: БК Фенербахче
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