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Уникаха Геруна возобновила тренировки

Баскетбол
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Украинский бигмэн снова может тренироваться.

Уникаха Геруна возобновила тренировки
Новина українською

С сегодняшнего дня 13 игроков Уникахи получили разрешение на индивидуальные тренировки. В этом списке оказался и Владимир Герун.

Клуб украинца будет постепенно походить к полноценному возвращению. После индивидуальных тренировок со временем Уникаха перейдет к групповым, а затем и к командным занятиям.

Герун в текущем сезоне в матчах Еврокубка в среднем за игру набирает по 8,1 очка и 3,3 подбора. Показатель эффективности Владимира – 10,7 балла.

Уникаха Владимира Геруна досрочно вышла в четвертьфинал Еврокубка. Во второй половине марта испанцы должны были сыграть с Венецией.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Артем Пустовой может покинуть Барселону.

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В статье: Владимир Герун БК Уникаха коронавирус
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