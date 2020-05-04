Уникаха Геруна возобновила тренировки

С сегодняшнего дня 13 игроков Уникахи получили разрешение на индивидуальные тренировки. В этом списке оказался и Владимир Герун.

Клуб украинца будет постепенно походить к полноценному возвращению. После индивидуальных тренировок со временем Уникаха перейдет к групповым, а затем и к командным занятиям.

Герун в текущем сезоне в матчах Еврокубка в среднем за игру набирает по 8,1 очка и 3,3 подбора. Показатель эффективности Владимира – 10,7 балла.

Уникаха Владимира Геруна досрочно вышла в четвертьфинал Еврокубка. Во второй половине марта испанцы должны были сыграть с Венецией.

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