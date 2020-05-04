Форвард сборной Украины перешел в Прометей

Александр Беликов покидает Черкасские Мавпы и переходит в Прометей, сообщает портал Basket.com.ua.

Беликов стал третьим новичком Прометея после Максима Луценко и Сергея Приймака. Также в клубе остаются Денис Лукашов, Илья Сидоров и Александр Антипов.

Александр Беликов в прошлом сезоне Суперлиги провел 21 матч. В среднем за игру форвард сборной Украины приносил Черкасским Мавпам по 11,6 очка, 4,3 подбора и 1,3 передачи.

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