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Форвард сборной Украины перешел в Прометей

Баскетбол
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Мощное усиление клуба из Каменского.

Форвард сборной Украины перешел в Прометей
Новина українською

Александр Беликов покидает Черкасские Мавпы и переходит в Прометей, сообщает портал Basket.com.ua.

Беликов стал третьим новичком Прометея после Максима Луценко и Сергея Приймака. Также в клубе остаются Денис Лукашов, Илья Сидоров и Александр Антипов.

Александр Беликов в прошлом сезоне Суперлиги провел 21 матч. В среднем за игру форвард сборной Украины приносил Черкасским Мавпам по 11,6 очка, 4,3 подбора и 1,3 передачи.

Ранее UA-Футбол сообщал, что лидер сборной Украины Алина Ягупова стала самым ценным игроком сезона в Евролиге.

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В статье: Баскетбольная Суперлига Александр Беликов БК Прометей (Камянское)
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Источник:
Basket.com.ua
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