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Майкл Джордан назвал лучшего разыгрывающего в истории НБА

Баскетбол
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По его мнению лучшим является Мэджик Джонсон

Майкл Джордан назвал лучшего разыгрывающего в истории НБА
Новина українською

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации и клуба "Чикаго Буллз" Майкл Джордан в документальном фильме "Последний танец" признался, что лучшим разыгрывающим в истории НБА он считает Мэджика Джонсона.

"Я уважаю талант Айзеи Томаса. На мой взгляд, лучший разыгрывающий всех времён – Мэджик Джонсон, а сразу за ним – Айзея. Независимо от того, как сильно я его ненавижу, я уважаю его игру", – приводит слова Джордана Clutch Points.

"Последний танец" — документальный фильм о Майкле Джордане и "Чикаго Буллз" 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.

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В статье: Майкл Джордан Чикаго Буллз Мэджик Джонсон
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