Ягупова: Мне каждый год приходят предложения из женской НБА

Алина Ягупова в составе Фенербахче стала самым ценным игроком сезона 2019-2020 в Евролиге.

"Я счастлива, именно так могу охарактеризовать свои ощущения. Думаю, сейчас это одна из самых больших индивидуальных наград, которую можно сделать игроку.

Мы играли параллельно две невероятно сильные лиги, чемпионат Турции и Евролигу. Оба чемпионаты были очень напряженные, каждый из матчей Евролиги, это как небольшой вызов для тебя, все потому, что игры довольно равные и для каждой из побед нужно было прикладывать много усилий. Наложилась и большое количество перелетов по всей Европе. Календарь был действительно непростой, но я рада, что этот отрезок сумела пройти очень хорошо.

Карьера в WNBA? Вполне реально. Мне каждый год приходит предложение сыграть в WNBA, но я отказываюсь от этого. Учитывая специфику сезона там мне нужно играть чуть ли не 12 месяцев в году. Это не то что трудно, а выглядит на грани возможностей, не только физических, но и моральных. Возможно сыграю там, но уже когда заканчивать свою карьеру, скажем последний сезон", - говорит украинка в интервью для официального сайта ФБУ.

В феврале 2019 года Алина Ягупова заключила контракт с клубом женской НБА Лос-Анджелес Спаркс, но в конце концов перешла из Мерсина в гранд турецкого баскетбола Фенербахче.