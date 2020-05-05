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ЛеБрона Джеймса обвинили в измене
Звезда Лейкерс попал в неприятный скандал.
Жена игрока НФЛ Ника Ваннетта Эрза Халити в Instagram сообщила, что форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс изменяет своей жене с моделью Софией Джаморой.
Джеймс с 2013 года женат на школьной подруге Саванне Бринсон. Пара воспитывает трех детей.
В сезоне 2019-2020 ЛеБрон Джеймс в среднем за игру набирает по 25,7 очка, 7,9 подбора и 10,6 передачи, а Лейкерс возглавляют Западную конференцию.
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