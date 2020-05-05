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ЛеБрона Джеймса обвинили в измене

Баскетбол
(1 голосов)

Звезда Лейкерс попал в неприятный скандал.

ЛеБрона Джеймса обвинили в измене
Новина українською

Жена игрока НФЛ Ника Ваннетта Эрза Халити в Instagram сообщила, что форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс изменяет своей жене с моделью Софией Джаморой.

santorini sun ????

Публикация от fia (@sofiajamora)

Джеймс с 2013 года женат на школьной подруге Саванне Бринсон. Пара воспитывает трех детей.

В сезоне 2019-2020 ЛеБрон Джеймс в среднем за игру набирает по 25,7 очка, 7,9 подбора и 10,6 передачи, а Лейкерс возглавляют Западную конференцию.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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