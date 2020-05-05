Операция – "пузырь". Как НБА может переиграть COVID-19

Оригинал статьи – Тим Бонтемпс и Брайан Виндхорст, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

В течение семи недель, с тех пор как сезон в НБА был приостановлен из-за пандемии коронавируса, лига избегала спекуляций о том, как и когда баскетбол может вернуться. Поскольку с наступлением мая ситуация с COVID-19 в США и во всем мире все еще остается сложной, идея создания карантинной зоны, где можно будет доиграть сезон 2019-2020, по-прежнему актуальна.

Корреспонденты ESPN побеседовали с целым рядом заинтересованных сторон, изучающих так называемую концепцию "пузыря", – тренерами, судьями и руководителями НБА, специалистами по инфекционным заболеваниям, специалистами по баскетбольным операциям, телевизионными продюсерами и директорами, а также работниками отелей и предприятий общественного питания – и сравнили их потребности и проблемы с мышлением лиги.

Существуют значительные материально-технические проблемы при любой попытке закончить сезон 2019-20. И хотя ситуация вокруг COVID-19 постоянно развивается, все еще есть надежда в конечном итоге узнать имена чемпионов НБА 2020 года. Вот как "пузырь" НБА может работать.

Тестирование обязательно

Когда дело зашло о возобновлении сезона, комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что будет следовать указаниям Центра контроля заболеваний и независимых консультантов по вопросам здравоохранения. И единственное, с чем согласны эти эксперты в области здравоохранения, так это то, что тестирование на коронавирус является ключом ко всему.

Это должен быть быстрый, простой и надежный тест. Также должно быть достаточно доступного публичного тестирования, чтобы избежать негативной реакции в сторону НБА на приобретение и использование тестов. Лига ожидает, что потребуется около 15 000 тестов, сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. В четверг вечером командам было разослано сообщение с рекомендацией не устраивать тесты на коронавирус для тех игроков и персонала, у которых нет симптомов.

НБА работает с академическими центрами, лабораториями и разработчиками медицинских тестов, чтобы внести свой вклад в успехи в тестировании COVID-19 для спорта и общественности, но национальные возможности тестирования все еще не достигают необходимого уровня. Пока это не решено, но маловероятно, что НБА будет использовать такие ресурсы, сообщают источники в лиге.

"Думаю, многим было бы тревожно, если бы спортивная лига проводила масштабное тестирование в то время, когда людям, которые находятся в зоне риска, все еще трудно получить доступ к тестированию", - говорит доктор Вивек Мурти, бывший хирург, который консультировал НБА по вопросам коронавируса.

Медицинские эксперты расходятся во мнениях относительно того, как часто необходимо проводить тестирование для поддержания неприкосновенности "пузыря". Доктор Энтони Фаучи, ключевой член целевой группы по коронавирусу в Белом доме, предположил, что спорт может вернуться с еженедельным тестированием спортсменов, если за ними будут внимательно следить.

Это может быть ежедневный мониторинг симптомов, но у такого способа ограниченная эффективность, поскольку бессимптомные носители могут быть заразными до проявления симптомов, выяснили в ESPN после консультаций с несколькими специалистами по инфекционным заболеваниям.

"Тестирование каждый день станет моим золотым стандартом", - сказал Карл Бергстром, профессор биологии в Университете Вашингтона, который внимательно следит за планами МЛБ и НБА и обсуждает логистику с заинтересованными сторонами. "Выясните, как проверять всех каждый день и тогда возвращайтесь".

Тем не менее, остаются вопросы без ответов. Например, Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) утверждает, что люди старше 65 лет более подвержены риску тяжелой болезни или смерти от COVID-19. Позволит ли НБА работать таким тренерам, как 71-летний Грегг Попович из Сан-Антонио или 68-летний коуч Хьюстона Майк Д’Энтони?

Ложные положительные или отрицательные тесты также серьезная проблема. Для возвращения к игре необходимо провести тщательное тестирование, чтобы обеспечить здоровье и благополучие тех, кто будет находиться внутри "пузыря".

Обширные ответы от экспертов по эпидемиологии по толерантности к риску подчеркивают сложности, с которыми НБА может столкнуться при составлении плана по возвращению в игру и определения графика возобновления сезона.

Сколько времени займет этот эксперимент?

Когда 11 марта сезон внезапно прервался, в расписании регулярного чемпионата осталось 259 игр. Если НБА завершит эти игры и еще четыре раунда плей-офф, то все те, кто попадут в "пузырь", будут оставаться в нем в течение примерно трех месяцев.

Эпидемиологи и специалисты по инфекционным заболеваниям указали на необходимость "создания слоев защиты", когда НБА вернется в игру. Это будет означать сокращение количества людей до минимума, чтобы уменьшить вероятность заражения и распространения вируса, подкрепляемого другими мерами, такими как ежедневные проверки температуры. Как итог, эксперты рекомендуют изолировать участников "пузыря" от друзей и семей в течение этого времени.

В конечном итоге НБА на такой уровень изоляции пойти не готова. Источники сообщают, что лига отклонила концепцию карантина игроков без членов семей. Надежда состоит в том, что успехи в тестировании могут предотвратить такие меры изоляции.

"Есть так много уровней, которые должны вступить в игру, чтобы "пузырь" мог состояться", - заявил на прошлой неделе Крис Пол, президент Национальной ассоциации баскетболистов. "Мы должны точно знать, как это будет выглядеть. Пока же много гипотетических предложений".

Одним из таких предложений является определение того, сколько времени потребуется игрокам, чтобы вернуться в форму. Эдриан Войнаровски из ESPN сообщил в понедельник, что лига планирует открыть некоторые из своих объектов 8 мая, но возврат к полноценным тренировкам в НБА еще далек.

Если НБА на двух площадках сможет организовать 8 игр в день по схеме, похожей на проведение летней лиги, то регулярный сезон можно было бы завершить за 33 дня практически без единого бэк-ту-бэка. Полный плей-офф из четырех раундов с минимальным количеством выходных затянется максимум на 55 дней.

Альтернативный вариант может сократить этот график и уменьшить количество людей, необходимых для завершения сезона, но тогда НБА придется отказаться от завершения регулярного чемпионата и начать сразу с плей-офф, используя текущие результаты. Этот позволило бы пригласить в "пузырь" не 30 команд, а всего 16. Таким образом, количество людей в "пузыре" сократилось бы примерно в два раза, а общая продолжительность концовки сезона уменьшилась бы более чем на месяц.

Меньшее количество людей также будет сводить контакты между различными командами до минимума – а это как раз то, что советуют медики, поскольку это еще больше уменьшит вероятность распространения коронавируса в случае заражения.

Где можно создать "пузырь"?

У НБА уже есть несколько потенциальных мест размещения "пузыря", и лига активно работает над моделированием всех возможных сценариев.

Долгое время самым популярным вариантом был Лас-Вегас с комплексом MGM Grand. Теперь же на первый план вышел Walt Disney World Resort в Орландо (штат Флорида), утверждает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Независимо от местоположения, ориентиром для НБА остается формат Летней лиги.

В течение двух последних лет Летняя лига при участии 28 команд проходила в MGM's Mandalay Bay в Лас-Вегасе. В соответствии с этой схемой пять площадок размещались в конференц-центре – две для игры и еще три для тренировок. При этом все команды находились в связанных отелях под одной крышей.

Но эксперты рекомендуют объединять группы в более мелкие формирования в качестве дополнительной защиты от распространения инфекции. Команды, возможно, должны остаться и играть в разных местах. Одним из возможных осложнений для нескольких мест будет транспорт. Передвижение на автобусах или других транспортных средствах увеличит количество людей, которых придется включить в "пузырь".

Кто будет находиться внутри "пузыря"?

Эксперты по инфекционным заболеваниям заявляют, что для снижения вероятности появления и распространения вируса внутри "пузыря" в НБА должно быть как можно меньше людей. По словам сотрудников команд и лиги, судей, телепродюсеров и работников отелей, общая минимальная численность участников "пузыря" должна составлять 1500 человек.

Работа по определению необходимого количества персонала началась несколько недель назад, когда организации готовились к проведению игр без фанатов. В памятке для клубов 7 марта НБА заявила, что "минимизирует до важных лиц количество сотрудников, путешествующих с командой".

Консультации с главными тренерами и руководителями привели к сокращению до 28 человек на команду – 15 игроков в ростере (за исключением баскетболистов с двухсторонними контрактами), главный тренер, три помощника тренера, три тренера/физиотерапевта, тренер по физической подготовке, менеджер по экипировке, координатор отдела логистики, представитель фронт-офиса, сотрудник по связам с общественностью и сотрудник службы безопасности. В обычные времена штат команды составляет 40-50 человек, а в плей-офф он увеличивается до 75 человек и более.

Помимо потребностей команды, игровому персоналу потребуется доступ.

Наряду с потребностями команд для проведения игр необходимо еще множество людей, которые будут управлять секундомером, собирать статистику в режиме реального времени, а также общаться с официальными лицами и командами. Есть две причины для их физического присутствия: точность и ставки в реальном времени.

Диктор также необходим, поскольку он или она сообщает командам обо всем, что происходит на площадке. Дикторы используются даже в тех матчах Летней лиги, которые проходят за закрытыми дверями.

Эти совместные обязанности требуют семь человек для каждой игры. Если НБА сможет организовать четыре игры в день на двух площадках, то это будет означать, что для участия в каждой из двух игр в течение дня требуется около 42 человек. Кроме того, для обслуживания игровой площадки нужны и бол-бои – вероятно, по два на каждую команду на игру.

Чтобы отыграть оставшуюся часть регулярного сезона и плей-офф, один из топ-судей НБА рассказал для ESPN, что лиге понадобится около 36-38 судей, включая резервных арбитров на случаи травм и для ротации. Использование нескольких локаций увеличит это число.

Многие телевизионные вещатели считают, что организовать трансляцию игры могут всего пять человек. А между сменами операторов и другого персонала для трансляции игр понадобится примерно 20-25 человек. Для производства трансляций на месте должны были быть соответствующие грузовики с телевизионным оборудованием, но, возможно, их можно было бы разместить за пределами здания, в котором будут проходить игры, и, таким образом, отделить их от тех, кто непосредственно вовлечен в матч.

На каждой игре НБА также присутствует медицинский персонал и готовая скорая помощь. Как эти люди вписались бы в "пузырь", неизвестно, поскольку это потенциально представляет дополнительную нагрузку на ресурсы здравоохранения.

А что делать со вспомогательным персоналом?

Команды НБА обычно проживают в пятизвездочных отелях с круглосуточным обслуживанием класса люкс, где игроки могут заказать специализированное питание в соответствии с особенностями своих диет. Если в "пузыре" окажутся 1100-1200 человек, то на их обслуживание потребуется примерно 300-350 работников, утверждает генеральный менеджер одного из отелей, в котором регулярно останавливаются команды НБА.

Если будут сделаны некоторые уступки в уровне обслуживания (например, не ежедневная уборка номеров, а еженедельная), то количество персонала в отелях может снизиться на 20%. При обычном питании, а не по индивидуальным заказам, оно может сократиться еще на 10%.

Нет сомнений: возвращение НБА к живим играм потребует беспрецедентной работы в сжатые и неопределенные сроки.

Но это беспрецедентная ситуация. И если НБА хочет вернуться в этом сезоне, создание "пузыря" может стать лучшим выбором. На данный момент у лиги нет плана возвращения в игру, сообщают источники, близкие к ситуации. Остается слишком много вопросов, у которых нет ответов.

Пока у НБА нет такой уверенности, лига будет ждать и оценивать ситуацию для возвращения. Как и все остальные.