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Операция – "пузырь". Как НБА может переиграть COVID-19

Баскетбол
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Сумеет ли главная баскетбольная лига мира вернуться в условиях пандемии?

Операция – "пузырь". Как НБА может переиграть COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

Оригинал статьи – Тим Бонтемпс и Брайан Виндхорст, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

В течение семи недель, с тех пор как сезон в НБА был приостановлен из-за пандемии коронавируса, лига избегала спекуляций о том, как и когда баскетбол может вернуться. Поскольку с наступлением мая ситуация с COVID-19 в США и во всем мире все еще остается сложной, идея создания карантинной зоны, где можно будет доиграть сезон 2019-2020, по-прежнему актуальна.

Корреспонденты ESPN побеседовали с целым рядом заинтересованных сторон, изучающих так называемую концепцию "пузыря", – тренерами, судьями и руководителями НБА, специалистами по инфекционным заболеваниям, специалистами по баскетбольным операциям, телевизионными продюсерами и директорами, а также работниками отелей и предприятий общественного питания – и сравнили их потребности и проблемы с мышлением лиги.

Существуют значительные материально-технические проблемы при любой попытке закончить сезон 2019-20. И хотя ситуация вокруг COVID-19 постоянно развивается, все еще есть надежда в конечном итоге узнать имена чемпионов НБА 2020 года. Вот как "пузырь" НБА может работать.

Тестирование обязательно

Когда дело зашло о возобновлении сезона, комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что будет следовать указаниям Центра контроля заболеваний и независимых консультантов по вопросам здравоохранения. И единственное, с чем согласны эти эксперты в области здравоохранения, так это то, что тестирование на коронавирус является ключом ко всему.

Это должен быть быстрый, простой и надежный тест. Также должно быть достаточно доступного публичного тестирования, чтобы избежать негативной реакции в сторону НБА на приобретение и использование тестов. Лига ожидает, что потребуется около 15 000 тестов, сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. В четверг вечером командам было разослано сообщение с рекомендацией не устраивать тесты на коронавирус для тех игроков и персонала, у которых нет симптомов.

НБА работает с академическими центрами, лабораториями и разработчиками медицинских тестов, чтобы внести свой вклад в успехи в тестировании COVID-19 для спорта и общественности, но национальные возможности тестирования все еще не достигают необходимого уровня. Пока это не решено, но маловероятно, что НБА будет использовать такие ресурсы, сообщают источники в лиге.

"Думаю, многим было бы тревожно, если бы спортивная лига проводила масштабное тестирование в то время, когда людям, которые находятся в зоне риска, все еще трудно получить доступ к тестированию", - говорит доктор Вивек Мурти, бывший хирург, который консультировал НБА по вопросам коронавируса.

Операция – "пузырь". Как НБА может переиграть COVID-19 - изображение 1

Медицинские эксперты расходятся во мнениях относительно того, как часто необходимо проводить тестирование для поддержания неприкосновенности "пузыря". Доктор Энтони Фаучи, ключевой член целевой группы по коронавирусу в Белом доме, предположил, что спорт может вернуться с еженедельным тестированием спортсменов, если за ними будут внимательно следить.

Это может быть ежедневный мониторинг симптомов, но у такого способа ограниченная эффективность, поскольку бессимптомные носители могут быть заразными до проявления симптомов, выяснили в ESPN после консультаций с несколькими специалистами по инфекционным заболеваниям.

"Тестирование каждый день станет моим золотым стандартом", - сказал Карл Бергстром, профессор биологии в Университете Вашингтона, который внимательно следит за планами МЛБ и НБА и обсуждает логистику с заинтересованными сторонами. "Выясните, как проверять всех каждый день и тогда возвращайтесь".

Тем не менее, остаются вопросы без ответов. Например, Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) утверждает, что люди старше 65 лет более подвержены риску тяжелой болезни или смерти от COVID-19. Позволит ли НБА работать таким тренерам, как 71-летний Грегг Попович из Сан-Антонио или 68-летний коуч Хьюстона Майк Д’Энтони?

Ложные положительные или отрицательные тесты также серьезная проблема. Для возвращения к игре необходимо провести тщательное тестирование, чтобы обеспечить здоровье и благополучие тех, кто будет находиться внутри "пузыря".

Обширные ответы от экспертов по эпидемиологии по толерантности к риску подчеркивают сложности, с которыми НБА может столкнуться при составлении плана по возвращению в игру и определения графика возобновления сезона.

Сколько времени займет этот эксперимент?

Когда 11 марта сезон внезапно прервался, в расписании регулярного чемпионата осталось 259 игр. Если НБА завершит эти игры и еще четыре раунда плей-офф, то все те, кто попадут в "пузырь", будут оставаться в нем в течение примерно трех месяцев.

Эпидемиологи и специалисты по инфекционным заболеваниям указали на необходимость "создания слоев защиты", когда НБА вернется в игру. Это будет означать сокращение количества людей до минимума, чтобы уменьшить вероятность заражения и распространения вируса, подкрепляемого другими мерами, такими как ежедневные проверки температуры. Как итог, эксперты рекомендуют изолировать участников "пузыря" от друзей и семей в течение этого времени.

В конечном итоге НБА на такой уровень изоляции пойти не готова. Источники сообщают, что лига отклонила концепцию карантина игроков без членов семей. Надежда состоит в том, что успехи в тестировании могут предотвратить такие меры изоляции.

"Есть так много уровней, которые должны вступить в игру, чтобы "пузырь" мог состояться", - заявил на прошлой неделе Крис Пол, президент Национальной ассоциации баскетболистов. "Мы должны точно знать, как это будет выглядеть. Пока же много гипотетических предложений".

Операция – "пузырь". Как НБА может переиграть COVID-19 - изображение 2

Одним из таких предложений является определение того, сколько времени потребуется игрокам, чтобы вернуться в форму. Эдриан Войнаровски из ESPN сообщил в понедельник, что лига планирует открыть некоторые из своих объектов 8 мая, но возврат к полноценным тренировкам в НБА еще далек.

Если НБА на двух площадках сможет организовать 8 игр в день по схеме, похожей на проведение летней лиги, то регулярный сезон можно было бы завершить за 33 дня практически без единого бэк-ту-бэка. Полный плей-офф из четырех раундов с минимальным количеством выходных затянется максимум на 55 дней.

Альтернативный вариант может сократить этот график и уменьшить количество людей, необходимых для завершения сезона, но тогда НБА придется отказаться от завершения регулярного чемпионата и начать сразу с плей-офф, используя текущие результаты. Этот позволило бы пригласить в "пузырь" не 30 команд, а всего 16. Таким образом, количество людей в "пузыре" сократилось бы примерно в два раза, а общая продолжительность концовки сезона уменьшилась бы более чем на месяц.

Меньшее количество людей также будет сводить контакты между различными командами до минимума – а это как раз то, что советуют медики, поскольку это еще больше уменьшит вероятность распространения коронавируса в случае заражения.

Где можно создать "пузырь"?

У НБА уже есть несколько потенциальных мест размещения "пузыря", и лига активно работает над моделированием всех возможных сценариев.

Долгое время самым популярным вариантом был Лас-Вегас с комплексом MGM Grand. Теперь же на первый план вышел Walt Disney World Resort в Орландо (штат Флорида), утверждает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Независимо от местоположения, ориентиром для НБА остается формат Летней лиги.

В течение двух последних лет Летняя лига при участии 28 команд проходила в MGM's Mandalay Bay в Лас-Вегасе. В соответствии с этой схемой пять площадок размещались в конференц-центре – две для игры и еще три для тренировок. При этом все команды находились в связанных отелях под одной крышей.

Операция – "пузырь". Как НБА может переиграть COVID-19 - изображение 3

Но эксперты рекомендуют объединять группы в более мелкие формирования в качестве дополнительной защиты от распространения инфекции. Команды, возможно, должны остаться и играть в разных местах. Одним из возможных осложнений для нескольких мест будет транспорт. Передвижение на автобусах или других транспортных средствах увеличит количество людей, которых придется включить в "пузырь".

Кто будет находиться внутри "пузыря"?

Эксперты по инфекционным заболеваниям заявляют, что для снижения вероятности появления и распространения вируса внутри "пузыря" в НБА должно быть как можно меньше людей. По словам сотрудников команд и лиги, судей, телепродюсеров и работников отелей, общая минимальная численность участников "пузыря" должна составлять 1500 человек.

Работа по определению необходимого количества персонала началась несколько недель назад, когда организации готовились к проведению игр без фанатов. В памятке для клубов 7 марта НБА заявила, что "минимизирует до важных лиц количество сотрудников, путешествующих с командой".

Консультации с главными тренерами и руководителями привели к сокращению до 28 человек на команду – 15 игроков в ростере (за исключением баскетболистов с двухсторонними контрактами), главный тренер, три помощника тренера, три тренера/физиотерапевта, тренер по физической подготовке, менеджер по экипировке, координатор отдела логистики, представитель фронт-офиса, сотрудник по связам с общественностью и сотрудник службы безопасности. В обычные времена штат команды составляет 40-50 человек, а в плей-офф он увеличивается до 75 человек и более.

Помимо потребностей команды, игровому персоналу потребуется доступ.

Наряду с потребностями команд для проведения игр необходимо еще множество людей, которые будут управлять секундомером, собирать статистику в режиме реального времени, а также общаться с официальными лицами и командами. Есть две причины для их физического присутствия: точность и ставки в реальном времени.

Диктор также необходим, поскольку он или она сообщает командам обо всем, что происходит на площадке. Дикторы используются даже в тех матчах Летней лиги, которые проходят за закрытыми дверями.

Эти совместные обязанности требуют семь человек для каждой игры. Если НБА сможет организовать четыре игры в день на двух площадках, то это будет означать, что для участия в каждой из двух игр в течение дня требуется около 42 человек. Кроме того, для обслуживания игровой площадки нужны и бол-бои – вероятно, по два на каждую команду на игру.

Операция – "пузырь". Как НБА может переиграть COVID-19 - изображение 4

Чтобы отыграть оставшуюся часть регулярного сезона и плей-офф, один из топ-судей НБА рассказал для ESPN, что лиге понадобится около 36-38 судей, включая резервных арбитров на случаи травм и для ротации. Использование нескольких локаций увеличит это число.

Многие телевизионные вещатели считают, что организовать трансляцию игры могут всего пять человек. А между сменами операторов и другого персонала для трансляции игр понадобится примерно 20-25 человек. Для производства трансляций на месте должны были быть соответствующие грузовики с телевизионным оборудованием, но, возможно, их можно было бы разместить за пределами здания, в котором будут проходить игры, и, таким образом, отделить их от тех, кто непосредственно вовлечен в матч.

На каждой игре НБА также присутствует медицинский персонал и готовая скорая помощь. Как эти люди вписались бы в "пузырь", неизвестно, поскольку это потенциально представляет дополнительную нагрузку на ресурсы здравоохранения.

А что делать со вспомогательным персоналом?

Команды НБА обычно проживают в пятизвездочных отелях с круглосуточным обслуживанием класса люкс, где игроки могут заказать специализированное питание в соответствии с особенностями своих диет. Если в "пузыре" окажутся 1100-1200 человек, то на их обслуживание потребуется примерно 300-350 работников, утверждает генеральный менеджер одного из отелей, в котором регулярно останавливаются команды НБА.

Если будут сделаны некоторые уступки в уровне обслуживания (например, не ежедневная уборка номеров, а еженедельная), то количество персонала в отелях может снизиться на 20%. При обычном питании, а не по индивидуальным заказам, оно может сократиться еще на 10%.

Нет сомнений: возвращение НБА к живим играм потребует беспрецедентной работы в сжатые и неопределенные сроки.

Но это беспрецедентная ситуация. И если НБА хочет вернуться в этом сезоне, создание "пузыря" может стать лучшим выбором. На данный момент у лиги нет плана возвращения в игру, сообщают источники, близкие к ситуации. Остается слишком много вопросов, у которых нет ответов.

Пока у НБА нет такой уверенности, лига будет ждать и оценивать ситуацию для возвращения. Как и все остальные.

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В статье: НБА коронавирус
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