Как играл Джордан в последнем сезоне в Чикаго. ВИДЕО

Майкл Джордан в сезоне 97-98 в 34-летнем возрасте в 8-й раз в карьере сыграл максимальные 82 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем за игру по 28,7 очка, 5,8 подбора и 3,5 передачи.

Джордан ушел из Чикаго после завоевания шестого чемпионства. Американец спустя три года возобновит карьеру и проведет два сезона в Вашингтоне.

Финальному сезону Майкла Джордана в Чикаго посвящен документальный сериал ESPN «Последний танец».