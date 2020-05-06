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Как играл Джордан в последнем сезоне в Чикаго. ВИДЕО
Лучшие моменты легенды в сезоне 1997-98.
Майкл Джордан в сезоне 97-98 в 34-летнем возрасте в 8-й раз в карьере сыграл максимальные 82 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем за игру по 28,7 очка, 5,8 подбора и 3,5 передачи.
Джордан ушел из Чикаго после завоевания шестого чемпионства. Американец спустя три года возобновит карьеру и проведет два сезона в Вашингтоне.
Финальному сезону Майкла Джордана в Чикаго посвящен документальный сериал ESPN «Последний танец».
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