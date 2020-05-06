  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Как играл Джордан в последнем сезоне в Чикаго. ВИДЕО
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как играл Джордан в последнем сезоне в Чикаго. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Лучшие моменты легенды в сезоне 1997-98.

Как играл Джордан в последнем сезоне в Чикаго. ВИДЕО
Новина українською

Майкл Джордан в сезоне 97-98 в 34-летнем возрасте в 8-й раз в карьере сыграл максимальные 82 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем за игру по 28,7 очка, 5,8 подбора и 3,5 передачи.

Джордан ушел из Чикаго после завоевания шестого чемпионства. Американец спустя три года возобновит карьеру и проведет два сезона в Вашингтоне.

Финальному сезону Майкла Джордана в Чикаго посвящен документальный сериал ESPN «Последний танец».

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Майкл Джордан Чикаго Буллз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...