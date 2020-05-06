Форма Лейкерс признана лучшей в истории НБА

Первое место в рейтинге лучших форм в истории НБА занял желтый комплект Лейкерс, в котором франшиза из Лос-Анджелеса играла с 1978 по 1999 года.

"В 1978 году Лейкерс поменяли свои золотые домашние майки, изменив цвета чисел и тени. Фиолетовые цифры выскакивают из-за золотой сетки, создавая такой же эффектный вид, как и стиль игры команды Showtime. А белая падающая тень придает номерам на майках классическое ощущение, которое соответствует истории, которую творили игроки, носящие форму".

Форма Лейкерс времен Мэджика Джонсона, Карима Абдул-Джаббара и других легенд обошла зеленый комплект Бостона и красную форму Чикаго Буллз эпохи Майкла Джордана.

С полным рейтингом лучших форм в истории НБА по версии ESPN можно ознакомиться здесь.