НБА откроет тренировочные базы в некоторых штатах

Национальная баскетбольная ассоциация уведомила клубы о том, что в ряде штатов, в которых власти облегчили режим самоизоляции, будут открыты тренировочные центры, сообщает инсайдер The New York Times Марк Стайн.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта, после того как коронавирус обнаружили у французского центрового "Юта Джаз" Руди Гобера. Позже COVID-19 был диагностирован ещё у ряда игроков лиги, в том числе у форварда "Бруклин Нетс" Кевина Дюранта.

США сейчас — лидер по количеству случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1,23 млн инфицированных, 72 023 летальных исходов.