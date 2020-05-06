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НБА откроет тренировочные базы в некоторых штатах

Баскетбол
(2 голосов)

Это касается те штаты, в которых облегчены условия карантина

НБА откроет тренировочные базы в некоторых штатах
Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация уведомила клубы о том, что в ряде штатов, в которых власти облегчили режим самоизоляции, будут открыты тренировочные центры, сообщает инсайдер The New York Times Марк Стайн.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта, после того как коронавирус обнаружили у французского центрового "Юта Джаз" Руди Гобера. Позже COVID-19 был диагностирован ещё у ряда игроков лиги, в том числе у форварда "Бруклин Нетс" Кевина Дюранта.

США сейчас — лидер по количеству случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1,23 млн инфицированных, 72 023 летальных исходов.

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В статье: НБА
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