Джордан возглавил рейтинг лучших сезонов в истории НБА

Первую позицию рейтинга занял Майкл Джордан и его выступление в сезоне 1995-96. В регулярном чемпионате легенда Чикаго в среднем за игру набирал по 30,4 очка, 6,6 подбора и 4,3 передачи, а в победном плей-офф приносил Буллз по 30,7 очка, 4,9 подбора и 4,1 ассиста.

"Чикаго в сезоне 1995-96 установил рекорд НБА с 72 победами, поэтому неудивительно, что Джордан получил рекордную поддержку в голосовании за MVP. Эта награда ставит Джордана образца сезона 95-96 на вершину его многих великих сезонов даже несмотря на то, что сезонные показатели 90-91 были лучше.

Это был эмоциональный сезон для Джордана, который доказал, что он все еще лучший игрок после своего ухода", - пишет ESPN.

Компанию Майклу Джордану топ-10 рейтинга лучших сезонов в истории НБА составляют Уилт Чемберлен (1966-67 и 63-64), ЛеБрон Джеймс (2012-13, 2008-09, 2011-12), сам Джордан (90-91), Джордж Майкен (1948-49), Карим Абдул-Джаббар (1970-71) и Шакил О’Нил (1999-2000).