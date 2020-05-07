8 очков за 9 секунд: 25 лет назад звезда Индианы увековечил свое имя в истории НБА. ВИДЕО

7 мая 1995 года Индиана усилиями Миллера совершила потрясающий камбэк во втором матче полуфинала Восточной конференции против Нью-Йорка. Главная звезда Пэйсерс в концовке решающей четверти при отставании в 6 очков с интервалом в несколько секунд реализовал два подряд трехочковых броска, а затем добил Никс с линии штрафных.

В том матче Миллер за 33 минуты набрал 31 очко, а Индиана в сезоне 1994-95 дошла до финала конференции, проиграв в семи матчах Орландо с Шакилом О’Нилом.