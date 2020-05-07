  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. 8 очков за 9 секунд: 25 лет назад звезда Индианы увековечил свое имя в истории НБА. ВИДЕО
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

8 очков за 9 секунд: 25 лет назад звезда Индианы увековечил свое имя в истории НБА. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Реджи Миллер и его незабытый подвиг.

8 очков за 9 секунд: 25 лет назад звезда Индианы увековечил свое имя в истории НБА. ВИДЕО
Новина українською

7 мая 1995 года Индиана усилиями Миллера совершила потрясающий камбэк во втором матче полуфинала Восточной конференции против Нью-Йорка. Главная звезда Пэйсерс в концовке решающей четверти при отставании в 6 очков с интервалом в несколько секунд реализовал два подряд трехочковых броска, а затем добил Никс с линии штрафных.

В том матче Миллер за 33 минуты набрал 31 очко, а Индиана в сезоне 1994-95 дошла до финала конференции, проиграв в семи матчах Орландо с Шакилом О’Нилом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Индиана Пэйсерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...