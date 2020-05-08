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Социальные сети звезды НБА атаковали хакеры

Баскетбол
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Яннис Адетокумбо столкнулся с неприятностями.

Социальные сети звезды НБА атаковали хакеры
Новина українською

Хакеры получили доступ к почте, телефону и банковскому счету лидера Милуоки, а также его аккаунту в Твиттеру.

Пока Адетокумбо разбирался с ситуацией, на его странице появились оскорбительные сообщения в адрес ЛеБрона Джеймса, Стефена Карри, одноклубника Криса Миддлтона и погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта.

"Меня взломали, ведется расследование. Сообщения были абсолютно неприемлемые. Я разочарован, что кто-то пишет те вещи, которые прозвучали. Спасибо всем за поддержку меня и моей семьи, и берегите себя", - написал грек в Твиттере.

Яннис Адетокумбо является действующим MVP лиги и главным фаворитом на подтверждение награды. В текущем сезоне форвард Милуоки в среднем за игру набирает по 29,6 очка, 13,7 подбора и 5,8 передачи.

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В статье: НБА Яннис Адетокумбо
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