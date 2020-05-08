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НБА запретит баскетболистам с температурой выше 37,2 посещать тренировочные базы
Национальная баскетбольная ассоциация назвала ряд условий, при которых возможны тренировки на базах клубов. Одним из них стала допустимая температура.
"Игроки и сотрудники с температурой 37,28 градуса и выше в конкретный день не будут допускаться в тренировочные комплексы", — написал на своей странице в "Твиттере" обозреватель The Athletics Шэмс Чарания.
Ранее руководство НБА разрешило клубам из штатов, в которых ситуация с эпидемией коронавируса не самая сложная, запустить заново тренировочные лагеря, но лишь "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Денвер Наггетс" и "Кливленд Кавальерс" решили воспользоваться такой возможностью.
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта, после того как коронавирус обнаружили у французского центрового "Юты Джаз" Руди Гобера.