НБА запретит баскетболистам с температурой выше 37,2 посещать тренировочные базы

Национальная баскетбольная ассоциация назвала ряд условий, при которых возможны тренировки на базах клубов. Одним из них стала допустимая температура.

"Игроки и сотрудники с температурой 37,28 градуса и выше в конкретный день не будут допускаться в тренировочные комплексы", — написал на своей странице в "Твиттере" обозреватель The Athletics Шэмс Чарания.

Ранее руководство НБА разрешило клубам из штатов, в которых ситуация с эпидемией коронавируса не самая сложная, запустить заново тренировочные лагеря, но лишь "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Денвер Наггетс" и "Кливленд Кавальерс" решили воспользоваться такой возможностью.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта, после того как коронавирус обнаружили у французского центрового "Юты Джаз" Руди Гобера.