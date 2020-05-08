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НБА может возобновить сезон со стадии плей-офф
Пока только слухи
Руководство НБА рассматривает возможность возобновления сезона со стадии плей-офф. Об этом пишут инсайдеры из The Ringer.
Такой вариант развития событий связан с тем, что руководители некоторых клубов считают, что у них нет достаточно времени и ресурсов, чтобы завершить регулярный сезон.
Окончательное решения по поводу доигровки сезона пока нет. Также существует вероятность проведения игр в одном городе без зрителей.
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