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НБА может возобновить сезон со стадии плей-офф

Баскетбол
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Пока только слухи

НБА может возобновить сезон со стадии плей-офф
Новина українською

Руководство НБА рассматривает возможность возобновления сезона со стадии плей-офф. Об этом пишут инсайдеры из The Ringer.

Такой вариант развития событий связан с тем, что руководители некоторых клубов считают, что у них нет достаточно времени и ресурсов, чтобы завершить регулярный сезон.

Окончательное решения по поводу доигровки сезона пока нет. Также существует вероятность проведения игр в одном городе без зрителей.

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В статье: НБА
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