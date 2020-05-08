НБА может возобновить сезон со стадии плей-офф

Руководство НБА рассматривает возможность возобновления сезона со стадии плей-офф. Об этом пишут инсайдеры из The Ringer.

Такой вариант развития событий связан с тем, что руководители некоторых клубов считают, что у них нет достаточно времени и ресурсов, чтобы завершить регулярный сезон.

Окончательное решения по поводу доигровки сезона пока нет. Также существует вероятность проведения игр в одном городе без зрителей.