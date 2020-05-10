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Нью-Орлеан поборется за подписание Алексея Леня
Жесткая конкуренция за украинца
Как сообщает журналист издания The Athletics Уильям Гиллори, клуб "Нью-Орлеан" поборется за украинского центрового Алексея Леня.
Летом в украинца заканчивается контракт с "Сакраменто", но клуб хочет продлить договор со своим подопечным. О планах самого украинца пока не сообщается.
Лень перешел в "Сакраменто" зимой. За "Кингз" украинец провел 9 игр. При средних 17 минутах на паркете Лень набирал 6,6 очка, 7,1 подборов и 0,6 передач в среднем.
За прошлый сезон наш баскетболист заработал 4,6 млн. долларов.
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