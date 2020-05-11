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Легенда НБА призвал досрочно завершить сезон 2019-2020

Баскетбол
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Шакил О’Нил считает, что сейчас не до баскетбола.

Легенда НБА призвал досрочно завершить сезон 2019-2020
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Сезон в НБА был приостановлен 12 марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера.

Четырехкратный чемпион НБА с Лейкерс и Майами Шакил О’Нил в интервью The New York Post призвал лигу отказаться от возобновления сезона.

"Нужно отменить сезон. НБА, продолжайте заботиться о безопасности игроков и других людей, позвольте правительству навсегда избавиться от вируса. Надоело слушать заявления, что сезон возобновится", - сказал легендарный центровой.

В НБА рассматривают варианты с возобновлением сезона в Лас-Вегасе и Орландо.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в НБА определился чемпион турнира по H-O-R-S-E.

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В статье: НБА Шакил О'Нил
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