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Названы даты проведения мужского баскетбольного Кубка мира 2023 года

Баскетбол
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Стартует турнир 25 августа

Названы даты проведения мужского баскетбольного Кубка мира 2023 года
Новина українською

Кубок мира 2023 года среди мужских команд пройдёт с 25 августа по 10 сентября, сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола.

Впервые в истории матчи будут проходить в нескольких странах. Игры группового этапа состоятся в Индонезии, Японии и на Филиппинах, финальная часть турнира пройдёт в Маниле. Всего в Кубке мира примут участие 32 команды. Первые квалификационные матчи турнира будут сыграны с 22 по 30 ноября 2021 года.

Мировые баскетбольные первенства проводятся с 1950 года, действующий чемпион — сборная Испании. Сборные США и Югославии чаще всего становились обладателями золотых наград — по пять раз.

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В статье: Кубок мира
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