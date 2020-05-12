Клуб НБА из-за коронавируса уволил 1720 сотрудников

Как стало известно, Уорриорз в связи с пандемией коронавируса в марте уволили 1720 работников, которые были заняты на неполный рабочий день. Это рекордный показатель по увольнениям в районе Залива.

Официальный представитель франшизы НБА Рэймонд Риддер отметил, что уволенные сотрудники вернутся к своей работе, как только на домашней арене Голден Стэйта Chase Center разрешат проведение мероприятий.

Сезон в НБА был приостановлен в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера.

Голден Стэйт после прошлогоднего выхода в финал плей-офф ушел в перестройку. В сезоне 2019-2020 Уорриорз с показателем 15-50 занимают последнее место в Западной конференции.