  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Звезды НБА поддержали возобновление сезона
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звезды НБА поддержали возобновление сезона

Баскетбол
(1 голосов)

Игроки готовы вернуться на площадку.

Звезды НБА поддержали возобновление сезона
Новина українською

Как сообщает Yahoo! Sports, президент профсоюза игроков НБА Крис Пол накануне организовал неофициальную телеконференцию со звездами лиги.

ЛеБрон Джеймс, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Яннис Адетокумбо, Кавай Леонард, Стефен Карри, Дамьен Лиллард и Расселл Уэстбрук единодушно поддержали возобновление сезона при соблюдении всех мер безопасности от пандемии коронавируса.

Сезон в НБА был приостановлен в середине марта после положительного теста на коронавирус у центрового Юты Руди Гобера.

По последней информации в лиге рассматривают вариант с возобновлением чемпионата в Лас-Вегасе или Орландо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...