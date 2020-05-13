Звезды НБА поддержали возобновление сезона

Как сообщает Yahoo! Sports, президент профсоюза игроков НБА Крис Пол накануне организовал неофициальную телеконференцию со звездами лиги.

ЛеБрон Джеймс, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Яннис Адетокумбо, Кавай Леонард, Стефен Карри, Дамьен Лиллард и Расселл Уэстбрук единодушно поддержали возобновление сезона при соблюдении всех мер безопасности от пандемии коронавируса.

Сезон в НБА был приостановлен в середине марта после положительного теста на коронавирус у центрового Юты Руди Гобера.

По последней информации в лиге рассматривают вариант с возобновлением чемпионата в Лас-Вегасе или Орландо.