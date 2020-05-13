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Решение о судьбе сезона в НБА будет принято до середины июня

Баскетбол
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Лига попробует вернуться после пандемии коронавируса.

Решение о судьбе сезона в НБА будет принято до середины июня
Новина українською

Инсайдер The Athletic Шамс Чарания на своей странице в Твиттере сообщил, что комиссар НБА Адам Сильвер в течение 2-4 недель примет окончательное решение о судьбе сезона 2019-2020.

Накануне Сильвер провел совещание с губернаторами штатов США по вопросам возобновления сезона. Во время собрания лига озвучила возможный график возвращения баскетбола.

В НБА растет оптимизм касательно возобновления чемпионата. Это связано и с проведением в Джексонвилле UFC 249. Босс организации Дана Уайт добился разрешения на возобновление боев, несмотря на то, что США останется крупнейшим очагом COVID-19.

Сезон в НБА был прерван в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера.

Досрочно в плей-офф успели пробиться четыре клуба – Милуоки, Лейкерс, Торонто и Бостон.

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В статье: НБА коронавирус
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