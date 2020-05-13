Джордан опередил Леброна в рейтинге лучших игроков в истории НБА по версии ESPN

Пресс-служба телеканала ESPN опубликовала вторую и заключительную часть своей версии списка 74 лучших игроков в истории НБА. Эксперты провели тысячи сравнений. Они рассматривали общую ценность выступлений и наиболее успешные моменты карьер баскетболистов.

Рейтинг возглавил шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион и легенда "Чикаго Буллз" 1990-х Майкл Джордан, на втором месте расположился звёздный игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. Карим Абдул-Джаббар — третий.

В финальном списке представлены игроки, занявшие места с 10-го по 1-е места:



10.Шакил О'Нил

9. Коби Брайант

8. Тим Данкан

7. Ларри Бёрд

6. Уилт Чемберлен

5. Мэджик Джонсон

4. Билл Расселл

3. Карим Абдул-Джаббар

2. Леброн Джеймс

1. Майкл Джордан.