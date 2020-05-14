Аутсайдеры НБА не хотят возобновлять сезон

Как сообщает Yahoo Sports, большинство команд, которые находятся за пределами зоны плей-офф, не заинтересованы в завершении регулярного чемпионата.

Официально шансы на плей-офф потерял только прошлогодний финалист Голден Стэйт. Руководство Воинов не хочет выпускать игроков на площадку без необходимости.

Такая позиция клубов НБА может вынудить лигу отказаться от возобновления регулярного чемпионата и сразу же перейти к плей-офф. В таком случае 16 претендентов на титул будут сформированы на основании турнирной таблицы от 11 марта.

Если регулярный чемпионат будет досрочно прерван, то Восток в плей-офф представят Милуоки, Торонто, Бостон, Майами, Индиана, Филадельфия, Бруклин и Орландо. От Запада в пост-сезоне сыграют Лейкерс, Клипперс, Денвер, Юта, Оклахома, Хьюстон, Даллас и Мемфис.

Ранее появилась информация, что сезон в НБА могут доиграть в Орландо или Лас-Вегасе.