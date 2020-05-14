Баскетбол
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Год назад форвард Торонто забил один из величайших победных бросков в истории НБА. ВИДЕО
Кавай Леонард в решающем матче серии с Филадельфией вывел Рэпторс в финал Восточной конференции.
Торонто в финале Востока разобрался с Милуоки Янниса Адетокумбо, а затем в финале НБА одолел Голден Стэйт и принес Канаде первый титул в истории.
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