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Тренер клуба НБА назвал стартовую пятерку мечты

Баскетбол
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В нее вошел только один действующий игрок.

Тренер клуба НБА назвал стартовую пятерку мечты
Новина українською

Главный тренер Лос-Анджелес Клипперс Док Риверс, который в 2008 году привел Бостон к чемпионству, в разговоре со своим сыном Остином, защитником Хьюстона, сформировал свою идеальную символическую пятерку.

На позицию разыгрывающего Риверс-старший отправил легенду Лейкерс Мэджика Джонсона, защитником в команде Дока стал 6-кратный чемпион НБА с Чикаго Майкл Джордан, а легким форвардом именитый специалист выбрал нынешнего лидера Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

Наконец, на позиции тяжелого форварда у Риверса сыграет легендарный Тим Данкан из Сан-Антонио, а центровым станет шестикратный чемпион лиги Карим Абдул-Джаббар.

Ранее UA-Футбол сообщал, что аутсайдеры НБА не хотят возобновлять сезон.

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В статье: Док Риверс
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