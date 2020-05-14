Комиссар НБА: Не стоит возобновлять сезон

Комиссар НБА Адам Сильвер провёл очередную видеоконференцию с советом управляющих лиги, на которой отметил, что в случае рестарта сезона организаторы не должны его вновь прерывать, если у одного из игроков будет положительный тест на коронавирус.

"Если один положительный тест вновь прервёт сезон, его не стоит даже начинать", – приводит слова Сильвера ESPN.

НБА, профсоюз игроков и медицинские эксперты в ближайшее время попытаются определиться с тем, какое количество положительных тестов можно считать критическим и достаточным для ещё одной остановки сезона.

Руководство лиги намерено объявить окончательное решение по возобновлению или отмене сезона в течение двух-четырёх недель. В настоящее время всё большее число клубов НБА начало открывать свои тренировочные базы.