Майами Хит возобновил тренировки

12 игроков "Майами Хит" провели индивидуальные тренировки в спортивном комплексе клуба, сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн в "Твиттере".

Все игроки соблюдали дистанцирование. Комплекс был впервые открыт с середины марта, когда его пришлось закрыть из-за вспышки коронавируса. Сезон НБА официально приостановили 12 марта.

Ранее стало известно, что в течение двух-четырёх недели комиссар НБА Адам Сильвер намерен принять решение о статусе текущего сезона. В решении будут играть роль несколько факторов. Если ситуация в стране не улучшится или ухудшится в течение следующих нескольких недель, то полная отмена сезона-2019/2020, скорее всего, станет реальностью.