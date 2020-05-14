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Майами Хит возобновил тренировки

Баскетбол
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12 игроков провели индивидуальные тренировки

Майами Хит возобновил тренировки
Новина українською

12 игроков "Майами Хит" провели индивидуальные тренировки в спортивном комплексе клуба, сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн в "Твиттере".

Все игроки соблюдали дистанцирование. Комплекс был впервые открыт с середины марта, когда его пришлось закрыть из-за вспышки коронавируса. Сезон НБА официально приостановили 12 марта.

Ранее стало известно, что в течение двух-четырёх недели комиссар НБА Адам Сильвер намерен принять решение о статусе текущего сезона. В решении будут играть роль несколько факторов. Если ситуация в стране не улучшится или ухудшится в течение следующих нескольких недель, то полная отмена сезона-2019/2020, скорее всего, станет реальностью.

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В статье: Майами Хит
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