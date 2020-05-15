Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кравцов стал свободным агентом
Украинский центровой остался без клуба.
Японский НеоФиникс официально сообщил, что контракт Вячеслава Кравцова с клубом истек. От продления сотрудничества стороны отказались.
Из-за пандемии коронавируса Кравцов провел в чемпионате Японии всего 12 матчей. В среднем за игру опытный бигмэн набирал по 13,8 очка, 7,5 подбора и 1,2 передачи.
НеоФиникс Кравцова на момент приостановки чемпионата с показателем 5-36 занимал последнее место в Центральной конференции.
В Японию Вячеслав Кравцов приехал после того, как не смог найти подходящий вариант трудоустройства в Европе.