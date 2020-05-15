Кравцов стал свободным агентом

Японский НеоФиникс официально сообщил, что контракт Вячеслава Кравцова с клубом истек. От продления сотрудничества стороны отказались.

Из-за пандемии коронавируса Кравцов провел в чемпионате Японии всего 12 матчей. В среднем за игру опытный бигмэн набирал по 13,8 очка, 7,5 подбора и 1,2 передачи.

НеоФиникс Кравцова на момент приостановки чемпионата с показателем 5-36 занимал последнее место в Центральной конференции.

В Японию Вячеслав Кравцов приехал после того, как не смог найти подходящий вариант трудоустройства в Европе.